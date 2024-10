Gli inquilini del Grande Fratello hanno scoperto in diretta che Lorenzo e Shaila sono partiti per la Spagna

Questa sera Alfonso Signorini ha rivelato la verità agli inquilini della casa del Grande Fratello: Shaila e Lorenzo non sono stati eliminati ma sono partiti per la Spagna.

Al Grande Fratello scoprono che Lorenzo e Shaila erano in Spagna

Come ben sappiamo, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono partiti per la Spagna proprio quando erano convinti di essere stati eliminati. La verità, all’insaputa degli altri gieffini, è stata rivelata loro una volta raggiunto Signorini in studio:

“Allora, c’è un’ultima emozione da vivere. In realtà, voi due queta sera siete stati nominati i preferiti dal pubblico del Grande Fratello. Significa che siete immuni e siete dentro alla casa! Ma attenzione, con queste due valigie voi sapete dove vi mandiamo? A Madrid! siete attesi nella casa del Gran Hermano!”.

Hanno passato sei giorni nella casa del Gran Hermano avvicinandosi sempre di più. Tuttavia, seppur essendo rimasti con il dubbio, i gieffini hanno continuato il proprio percorso in Italia credendo che gli altri due fossero stati mandati a casa. Questa sera, come vediamo dal video qui sotto, hanno ricevuto la notizia da parte del conduttore.

Sul destino di Shaila e Lorenzo ci sono state varie ipotesi in Casa… ma qual è la verità? I nostri inquilini stanno per scoprirlo! #GrandeFratello pic.twitter.com/xqBqCHv6qa — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 28, 2024

Le reazioni sono state piene di stupore e qualcuno si è detto anche geloso dell’esperienza che hanno fatto. In un primo momento, inoltre, Alfonso non ha detto che Shaila e Lorenzo sono tornati al Grande Fratello italiano e il tutto verrà svelato solo nel corso della puntata, Soprattutto una volta che Javier Martinez scoprirà dei baci che Gatta e Spolverato si sono dati nella casa spagnola.