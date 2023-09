Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Settembre 2023

Grande Fratello

La nuova concorrente del GF Heidi Baci ha recitato in un film dedicato alla vita di Berlusconi. Cosa sappiamo

Heidi Baci nel film su Berlusconi

Nuovi ingressi ieri nella Casa del Grande Fratello. Nell’elenco dei partecipanti troviamo anche Heidi Baci. La ragazza ha 25 anni e arriva da Pescara. Lavora come imprenditrice nel settore aeronautico, ma si è fatta largo anche nel mondo della moda. Peraltro non è del tutto sconosciuta

Oltre ad aver partecipato alle selezioni di Miss Italia Heidi Baci in passato ha preso parte a un film. Secondo una segnalazione su X da parte del giornalista Diego Odello, la gieffina infatti «Heidi Baci ha partecipato al film “Uno di noi”, il film del 2019 su Silvio Berlusconi», si legge dal post.

Curiosi di capirci qualcosa in più abbiamo consultato il sito IMDb. Ed effettivamente dopo una ricerca è emerso che Heidi Baci del Grande Fratello è comparsa nel cast della pellicola in questione nel ruolo di Floriana. Sotto la regia e sceneggiatura di Luciano Silighini Garagnani, la trama si basa appunto sulla vita del Premier scomparso il 12 giugno 2023. Nel racconto si fa riferimento anche alle ormai celeberrime ‘feste eleganti’ della residenza signorile di Villa San Martino, meglio nota come la villa di Arcore.

Vedremo se tra una chiacchiera e l’altra Heidi Baci racconterà questa sua esperienza nel mondo del cinema.

Le parole di Heidi prima dei suo ingresso al GF

Per ora su Heidi Baci sappiamo che è di origini albanesi. Sulla sua famiglia ha dichiarato:

“I miei sono arrivati da soli e si sono fatti da solo. Mio padre è un imprenditore edile, ma il percorso è stato lungo e sicuramente tortuoso. Il sangue freddo e l’ambizione le ho prese tutte da mio papà”.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, ha spiegato che lavorare nel mondo dell’imprenditoria da donna è molto difficile, ma non demorde. Mentre invece sulla sua vita sentimentale Heidi Baci ha dichiarato: “Sono single”.

Cosa si aspetta dall’esperienza nella Casa più spiata d’Italia? Queste sono le sue prime sensazioni:

“Dentro la casa sarà una sfida interessante perché a me piace buttarmi e rischiare, ma sempre con il sorriso perché chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo. Grande Fratello preparati perché sto arrivando”, ha detto Heidi Baci.