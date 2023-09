Spettacolo

Vincenzo Chianese | 16 Settembre 2023

Grande Fratello

Il retroscena sul nuovo concorrente Claudio Roma

Ieri sera nel corso della seconda puntata del Grande Fratello a varcare la porta rossa sono stati gli ultimi 6 concorrenti e tra essi c’è stato ance Claudio Roma. Il giovane romagnolo fin dal primo momento ha attirato l’attenzione del pubblico per via del suo forte passato. Quando era più giovane infatti il neo gieffino ha preso una strada sbagliata, e proprio in diretta ha raccontato del suo trascorso e della sua rinascita. Queste le parole di Claudio in merito:

“Hai a che fare con delle persone alle quali senti di voler dimostrare qualcosa e l’unico modo che trovi in quei frangenti per emergere è la cosa sbagliata, che è lì che ti aspetta. Sono diventato spacciatore per un breve periodo della mia vita, sono stato colto in flagrante e ho fatto pochi giorni di carcere, prima di tornare a casa. Ho fatto tre mesi in casa, in totale 96 giorni, poi ho continuato il percorso di riabilitazione per più di due anni. […] Ho capito che quando prendi una strada sbagliata, la sola cosa che puoi fare è correggerla per trovare un nuovo te stesso e io ci sono riuscito”.

In queste ore intanto sono emerse le prime informazioni su Claudio Roma, e spulciando il suo profilo Instagram abbiamo notato un dettaglio interessante. Il nuovo concorrente del Grande Fratello infatti sembrerebbe essere uno dei migliori amici di Carlo Alberto Mancini, ex corteggiatore di Uomini e Donne e scelta di Nicole Santinelli. I due sono legati da diverso tempo, e a breve apriranno anche una palestra insieme.

Nel mentre il pubblico del Grande Fratello si sta già chiedendo quali emozioni ci regalerà Claudio nelle prossime settimane. Di certo infatti la sua storia è una delle più interessanti e senza dubbio non deluderà le aspettative.