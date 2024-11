Approdato nella casa del Gran Hermano, Tommaso ha confessato di non sentire la mancanza di Mariavittoria e che non gli piace

Dopo la puntata di lunedì sera del Grande Fratello, Tommaso è volato in Spagna nella casa del Gran Hermano, dove, dopo essersi ambientato, ha subito fatto marcia indietro con Mariavittoria, rispetto agli ultimi giorni in cui sembravano più vicini.

Al Gran Hermano Tommaso ridimensiona il rapporto con Mariavittoria

Negli ultimi giorni è risultato evidente a tutti quelli che hanno seguito un minimo la diretta del Grande Fratello, o si sono anche solo imbattuti in alcuni video sui social: tra Tommaso e Mariavittoria la situazione si è fatta più intensa.

O almeno così è sembrato, ma le ultime dichiarazioni del giovane idraulico di Siena hanno nuovamente riscombinato le carte. Da sempre Tommaso ha sottolineato come tra loro non avrebbe potuto funzionare, per la distanza e soprattutto la differenza di età, lasciando intendere all’inizio di provare solo attrazione fisica per Mariavittoria.

Come anticipato, però, nell’ultima settimana, qualcosa è cambiato. Lo stesso Franchi ha cominciato a fare riferimenti alla vita fuori insieme e le loro effusioni hanno virato verso quello che sembrerebbe un rapporto di coppia ufficiale.

Cos’è capitato, dunque? Il Grande Fratello ha deciso di spedire Tommaso nella casa del Gran Hermano, così com’era successo per Shaila e Lorenzo, e riunirlo con Maica, per mettere un po’ di pepe proprio con Mariavittoria.

Una volta ambientatosi nel nuovo contesto, durante una chiacchierata, la concorrente spagnola ha chiesto informazioni a Tommaso sul suo rapporto con la Minghetti. La ragazza è andata diretta e gli ha chiesto se gli piacesse.

Tommaso ha risposto affermativamente, ma non per avere una storia con lei, risposta che ha spiazzato Maica. Quest’ultima, non capendo, ha provato a fargli un’altra domanda:

M: “Ti manca lei?”

T: “No. Cioè, mi mancano tutti i ragazzi del Grande Fratello.”

Non soddisfatta della risposta, Maica ha insistito, cercando di capire se Tommaso volesse avere qualcosa di serio con Mariavittoria. A quel punto è intervenuto un altro concorrente per lui, spiegandole che già aveva chiarito questo e punto e non era interessato.

Maica chiede a Tommaso se li piace Mariavittoria, lui dice che non vuole niente con lei che non e possibile, dice non voglio stare con lei, che gliene ha parlato,poi Maica dice ma ti manca lei?E lui no non mi manca, mi mancano quelli del GF ma non lei 🫢#tommavi #grandefratello pic.twitter.com/UWEPskXpXU — NikitaForever (@Federic94023466) November 6, 2024

Questa clip, ovviamente, ha fatto il giro dei social e non sono mancare le critiche a Tommaso. Ma cosa accadrà quando sarà Mariavittoria a vedere quelle immagini?

Già i due si sono separati in un momento in cui avrebbero avuto bisogno di un chiarimento. Specie dopo la clip in cui Tommaso rivela a Shaila che il gruppo di Mariavittoria non faceva altro che sparlare di lei. Staremo a vedere.