1 Al GF Vip 6 Alex Belli parla della penale da pagare

Alex Belli è uno dei concorrenti del GF Vip 6 e parlando con alcuni coinquilini della Casa più spiata d’Italia ha rivelato a quanto ammonterebbe la penale in caso di ritiro dal reality show. L’avventura ha avuto inizio da appena una settimana e già in nomination abbiamo visto Tommaso Eletti e Francesca Cipriani. Nonostante il primo abbia detto che non farebbe alcuna differenza per lui restare o andarsene, nessuno ha ancora espresso la volontà di ritirarsi dal gioco.

Se questo dovesse succedere, però, il partecipante al Grande Fratello Vip 6 dovrebbe prepararsi a pagare una cifra molto salata. Stiamo parlando di ben 50.000 euro. Una somma da capogiro che farà sicuramente in modo che gli inquilini di quest’anno ci pensino bene prima di dire addio alla Casa. Al contrario di come hanno fatto alcuni ex colleghi, come per esempio Pamela Prati o ancora Flavia Vento nelle passate edizioni.

Vedremo cosa accadrà. La strada del GF Vip 6 è ancora molto lunga e sicuramente tortuosa per i concorrenti. Tante le sorprese e le emozioni che attendono loro, così come i litigi che gli spettatori devono prepararsi a guardare. Nel mentre, ad ogni modo, Alex Belli qualche giorno fa aveva anche rivelato di aver diffidato due persone prima di entrare nella Casa. Tutto ha avuto inizio quando alla domanda: “Chi non vorresti incontrare in casa per un confronto?” lui ha risposto Katarina Raniakova e Mila Suarez. Si tratta, rispettivamente, della ex moglie e dell’ex fidanzata.

Diffidandole, quindi, l’attore ha impedito loro di poter prendere parte in qualsiasi modo al programma condotto da Alfonso Signorini mentre ci sarà lui all’interno. Ma i problemi per Alex non finiscono qui. Ad aggiungersi c’è anche la gelosia della moglie attuale Delia Duran. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo…