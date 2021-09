1 Simpatia tra due concorrenti del GF Vip 6?

Manca sempre meno alla partenza del GF Vip 6. La nuova edizione dell’amato reality di Canale 5 partirà lunedì 13 settembre e tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà. Alla conduzione, come sappiamo, ci sarà per la terza volta di fila Alfonso Signorini, mentre nelle vesti di opinioniste stavolta arriveranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, pronte a mettersi in gioco con questa nuova esperienza. Nel mentre in questi giorni stanno iniziando ad arrivare le prime informazioni ufficiali circa il cast di concorrenti che abiteranno il loft di Cinecittà. Attualmente due i nomi confermati dagli autori: quello di Katia Ricciarelli e quello di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne.

Tante tuttavia sono le indiscrezioni sui prossimi inquilini della casa più spiata d’Italia, e come è noto tra i tanti nomi è stato fatto anche quello di Tommaso Eletti. Parliamo dell’ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, che nelle ultime settimane ha fatto spesso parlare di sé. Ma non solo. Stando ai pettegolezzi sembrerebbe che a varcare la porta rossa siano anche tre Principesse dell’Etiopia, che gareggerebbero come un unico concorrente.

In queste ore però è accaduto qualcosa di inaspettato e che sta già facendo discutere il web. Pare infatti che due concorrenti del GF Vip 6 siano stati beccati insieme prima dell’ingresso in casa e che tra i due ci sia già una simpatia. Parliamo naturalmente proprio di Tommaso Eletti e di una delle Principesse, che come mostra Deianira Marzano sui social hanno trascorso una serata insieme.

Naturalmente i più maliziosi del web hanno subito ipotizzato che tra i due ci sia un feeling speciale, che potrebbe evolversi col passare delle settimane all’interno della casa. Ma cosa accadrà tra Tommaso e la Principessa? In attesa di scoprirlo, rivediamo cosa è accaduto qualche ora fa, quando un’ex tronista di Uomini e Donne ha speso parole pungenti su Sophie Codegoni.