Nella notte di ieri, in seguito alla prima diretta della settimana, Sophie Codegoni e Lucrezia Selassié hanno parlato della durata del GF Vip 6. Secondo quanto ne sanno i concorrenti, infatti, il reality dovrebbe terminare il 13 dicembre 2021. Questo, infatti, quanto detto dall’influencer riportato anche dal sito Biccy:

Finirà il 13, perché sarebbero già entrati altri concorrenti. Ormai altri gieffini non entreranno più. Concorrenti nuovi non entrano, sapevo che c’erano persone in ballo, amici di amici di amici. Però dovevano entrare a metà ottobre, ormai è metà novembre. Dai è il 16 e non li fanno mica arrivare a fine mese. Può essere che entrino dei personaggi grossi tipo Mara Venier. Però in questo caso sono visite a sorpresa, non è che restano in gioco. Quindi direi che finirà il giorno che era stabilito all’inizio.