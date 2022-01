1 GF Vip 6, Manila e le rivelazioni sulle nomination

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 6 e gli spettatori, subito dopo le nomination fatte nella stanza LED, si sono accorti di qualcosa che teoricamente andrebbe contro le regole del reality. Un video, infatti, mostra Manila Nazzaro mentre dice a Katia Ricciarelli quali concorrenti hanno nominato Soleil Sorge. La cantante lirica chiede: “Chi è stato votato di là?“. L’altra risponde: “Soleil, Miriana uno da Soleil… Soleil però lo ha preso anche da Manu…“.

Manila dice tutte le nomination fatte in stanza led a Katia, ma non si dovrebbe vero? #GFVIP pic.twitter.com/gFyMwlB2He — Simona 🦚 (@simo_cantatore) January 11, 2022

Il pubblico a casa, quindi, si chiede se sia corretto che vengano rivelate le nomination palesi, ma che come regola quelli che rimangono in salone non dovrebbero conoscere. Dure critiche, per esempio, per Manila. A lei, infatti, viene puntato il dito contro per quanto riguarda il fatto di andare a dire sempre ciò che sente in giro: “Io non credevo che Manila fosse tanto brutalmente pettegola. Riporta ogni cosa soprattutto le confidenze di Miri. Falsa come la moneta da 3 euro. Spiace parecchio averlo constatato e ho dovuto dare la ragione a Barù“.

Manila, nel frattempo, è stata protagonista anche di un altro momento al GF Vip 6. Questa volta, però, ha tentato di consolare Soleil, la quale nella notte ha espresso il desiderio di abbandonare il reality: “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. […] Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro“. La Nazzaro, quindi, ha risposto: “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo. Come mai? Perché in questi casi non si molla un ca**o, non devi darla vinta e andiamo avanti“.

Ma non finisce qui. Infatti qualcuno è stato contento del crollo della gieffina…