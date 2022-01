1 Miriana e Lulù sulle nomination al GF Vip 6 e Katia

Nelle scorse ore Miriana Trevisan e Lucrezia Selassié si sono ritrovate in un angolo della casa, sedute su un divanetto, a parlare del più e del meno. Ovviamente, argomento di questi giorni all’interno del reality ma anche fuori è quello relativo a Katia ricciarelli. La concorrente del GF Vip 6, infatti, in questi ultimi giorni sta litigando con diversi gieffini. In particolar modo le Principesse e, appunto la Trevisan. Nel video qui sotto, quindi, notiamo come le due stiano parlando delle nomination: “Io e Gianmaria abbiamo detto basta. Ha un potere troppo forte, troppo forte. E io gliel’ho spiegato questo, capisci? Non dice di no Manila se ci parli dopo un po‘”.

A questo punto Lucrezia afferma: “Giacomo ha detto, due giorni fa… No, ma ha detto una cosa giusta. Proprio questa frase ha detto: ‘Comunque non capisco perché in questa edizione non puoi nominare certe persone. L’anno scorso io ho fatto il GF…”. Testuali parole! Lui sta parlando di discorsi tipo che qua dentro, in questi mesi, nessuno di noi poteva nominare Katia. Quando tu l’hai fatto… Perché ieri era immune… Prima di ieri…“.

La regia stacca e mette due regie uguali. Perché?

Perché Lulù stava dicendo la verità! Non è mai possibile mandare Katia in nomination perché non si sa per quale motivo è sempre immune! Votata da chi è un mistero visto che tutti sono contrari. Grande Lulù 💪🏻#FUORIKATIA #gfvip pic.twitter.com/afc2a6taS8 — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 ( IO ᔕTO ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@frances06455734) January 4, 2022

Prima che possa finire la frase, però, la regia del GF Vip 6 stacca e il video termina. Questo atteggiamenti del dietro le quinte ha portato il malcontento sul web. Questa persona che ha riportato il filmato, per esempio, dice di trovarsi d’accordo con Lulù: “La regia stacca e mette due regie uguali. Perché? Perché Lulù stava dicendo la verità! Non è mai possibile mandare Katia in nomination perché non si sa per quale motivo è sempre immune! Votata da chi è un mistero visto che tutti sono contrari. Grande Lulù“.

Katia Ricciarelli sta attirando su di sé l’astio di alcuni gieffini. Anche fuori dalla casa, però, la moglie di Eva Grimaldi ha avuto da ridire poco tempo fa…