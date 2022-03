1 Il Moige vs il GF Vip 6

In quasi sei mesi di GF Vip 6 abbiamo assistito a numerose dinamiche all’interno della casa, alcune delle quali hanno fatto a lungo discutere il web, e non solo. Più volte sui social sono scoppiate delle vere e proprie polemiche e adesso, a meno di due settimane dalla fine del reality, a scagliarsi contro il programma è il Moige, il Movimento Italiano Genitori. A rilasciare un’intervista al settimanale Nuovo è stata infatti Elisabetta Scala, vicepresidente dell’associazione, che ha commentato alcuni degli eventi più discussi. A finire per primo nel mirino del Moige è Alex Belli, protagonista del triangolo con sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. A riguardo, come riporta Isa&Chia, la Scala dichiara:

“Siamo di fronte a un narcisista manipolatore e si tratta di un uomo conteso da due donne e non il contrario”.

Ma non solo. Successivamente la vicepresidente del Moige ha commentato anche la relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, nata proprio all’interno della casa del GF Vip 6. La Scala così definisce proprio l’ex tronista di Uomini e Donne come “vittima di una dinamica violenta”. Non viene risparmiata nemmeno Miriana Trevisan, che all’interno del reality ha avuto dapprima una conoscenza con Nicola Pisu, e in seguito si è innamorata di Biagio D’Anelli. A riguardo Elisabetta Scala afferma:

“Credo sia poco opportuna. Certi sentimenti non vanno sbandierati”.

Infine, parlando in generale del GF Vip 6, la vicepresidente del Moige aggiunge:

“Por**grafia dei sentimenti e i protagonisti del reality show sono adulti poco risolti”.

