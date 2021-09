1 Nicola Pisu parla della durata del GF Vip 6

Il figlio di Patrizia Mirigliani è entrato da qualche giorno nella casa del GF Vip 6 e ha rivelato nelle ultime ore alcuni dettagli per quanto riguarda il contratto che i concorrenti hanno dovuto firmare per prendere parte al reality. Nicola Pisu, quindi, questa mattina si trovava in giardino con Sophie Codegoni e tra una chiacchiera e l’altra si sono ritrovati a parlare della loro permanenza nella Casa. Il documento che hanno siglato prevedere una durata di 93 giorni, quindi fino a dicembre, ma potrebbe essere esteso tra gli 8 e i 9 mesi. Queste le parole del gieffino riportate anche da Isa e Chia:

Da contratto sono 93 giorni, in teoria fino a dicembre. Ma c’è scritto che potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi se va bene il programma.

A questo punto, però, la regia del GF Vip 6 ha staccato l’inquadratura e non sappiamo in che modo hanno proseguito il discorso. Tutto ciò, però, rende ormai sicuro quanto stava circolando nelle scorse settimane e che giornali come anche Il Messaggiero avevano anticipato:

La durata prevista per questa edizione del GF Vip è di tre mesi. Ma gli autori, memori del successo della scorsa stagione, starebbero già pensando di allungare la permanenza dei vipponi all’interno della casa. Di quanto? al momento non è dato saperlo. Ma secondo alcuni rumor sarebbe al vaglio la possibilità di allungare il reality fino a maggio 2022, che significherebbe 8 mesi all’interno della casa di Cinecittà. Del resto la scorsa edizione, quella vinta da Tommaso Zorzi, si è spinta fino a marzo per una durata totale di 169 giorni.

Come evolverà la situazione dipenderà solo e soltanto dai concorrenti del GF Vip 6 e dalle dinamiche che riusciranno a creare. Queste, infatti, dovranno venire apprezzate dal pubblico. Nel frattempo, mentre aspettiamo di sapere, rivediamo alcune dichiarazioni piuttosto difficili rilasciate da Nicola Pisu…