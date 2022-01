I nominati del 28 gennaio 2022 al GF Vip 6

Le regole cambiano. Come al solito nella prossima puntata del GF Vip 6 non uscirà nessuno ma verrà votato il preferito. Inoltre ci sarà il primo candidato a diventare finalista. La fine del loro percorso, infatti, sta per arrivare e il 14 marzo la Casa verrà chiusa. Questa volta i concorrenti dovranno capire come nominarsi a vicenda pescando una piramide. Se il fondo è rosso si va in confessionale, se è nero allora sarà palese. Nessuno, ovviamente, è immune. Gianmaria (perché potrebbe uscire lunedì prossimo) e i due nuovi entrati sono esentati.

Cominciamo, quindi, subito:

Lucrezia ha nominato Giucas Casella

ha nominato Davide Silvestri ha nominato Delia Duran

ha nominato Miriana Trevisan ha nominato Katia Ricciarelli

ha nominato Kabir ha nominato Alessandro Basciano

ha nominato Manila Nazzaro ha nominato Soleil Sorge

ha nominato Soleil ha nominato Delia

ha nominato Delia ha nominato Soleil

ha nominato Jessica Selassié ha nominato Giucas

ha nominato Sophie Codegoni ha nominato Delia

ha nominato Barù ha nominato Delia

ha nominato Nathaly Caldonazzo ha nominato Giucas

ha nominato Giucas ha nominato Nathaly

ha nominato Katia Ricciarelli ha nominato Delia

ha nominato Alessandro ha nominato Delia

Di conseguenza, i nominati del GF Vip 6 della puntata del 28 gennaio 2022 sono Delia, Giucas e Soleil. Chi tra loro sarà il primo candidato alla super finalissima del 14 di marzo. Chi vorrà portare in finale il pubblico? Lo scopriremo.

