1 I look delle Vippone del GF Vip 6

Solo qualche giorno fa è andata in onda la 30esima puntata del GF Vip 6 e come al solito non sono mancate emozioni e colpi di scena.

Anche in questa occasione però ad attirare l’attenzione del web sono stati gli outfit di alcuni concorrenti (e non solo), che come sempre hanno conquistato gli utenti.

Andiamo dunque a scoprire alcuni dei look più belli, in particolare quelli delle Vippone, svelati dalla pagina influencerscloths2.

Partiamo dall’outfit scelto da Sonia Bruganelli.

L’outfit di Sonia Bruganelli

Per la scorsa puntata del GF Vip 6 Sonia Bruganelli ha indossato un abito ricamato in cady di Prada.

Ma quanto costa questo vestito? Ben €2050,00.

Le scarpe scelte da Sonia invece sono firmate Casadei e hanno un prezzo di €675,00.

Andiamo avanti.