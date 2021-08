1 I commenti di Raz Degan sul GF Vip 6

Tutto ha avuto inizio qualche giorno fa. Di conseguenza per capire da dove tutto è cominciato e come siamo arrivati fino qui dobbiamo partire dal principio. Da diverso tempo circolava la notizia secondo la quale Raz Degan sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6. Il diretto interessato non aveva smentito o confermato fino a poco tempo dopo. Peccato, però, che le parole verso il reality non sono state molto carine, questo ciò che ha detto come riporta anche il sito Isa e Chia:

Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire e scrostare. È solo fake news…Passiamo avanti.

La questione sembrava chiusa qui. Tuttavia, Davide Maggio avrebbe rivelato poco dopo l’apparente vero motivo per il quale Raz Degan non è entrato nella Casa più spiata d’Italia. Questo ciò che possiamo leggere sul portale:

adesso a non andare in porto è la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. E sì, in barba a post Instagram, pubblicati dal diretto interessato, la trattativa per entrare nella casa più spiata d’Italia c’è stata ma – come per primi vi abbiamo rivelato sui social – non è andata a buon fine. La richiesta di 500.000 euro per soli 30 giorni di permanenza nella casa è stata rispedita al mittente e… arrivederci e grazie.

