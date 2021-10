Gaffe durante la diretta del GF Vip 6

Siamo ormai entrati nel pieno del GF Vip 6 e senza dubbio in queste settimane ne stiamo vedendo di belle all’interno della casa più spata d’Italia. Solo ieri sera abbiamo assistito a un’altra infuocata puntata in prima serata, durante la quale è accaduto di tutto. Nel mentre come sappiamo i fan più fedeli del programma hanno l’opportunità di seguire h24 la diretta dalla casa, grazie a Mediaset Extra. Sul canale 55 del digitale terrestre infatti è possibile entrare in ogni momento all’interno del loft di Cinecittà. I telespettatori dunque possono spiare cosa accade durante la giornata dei nostri amati Vipponi. Ciò è possibile grazie alla grande macchina che lavora senza sosta dietro le quinte, per far sì che tutto si svolga nel migliore dei modi. Tuttavia spesso non mancano dei piccolo incidenti.

Come è già capitato in passato, e in un paio di occasioni in queste settimane, succede che per sbaglio la regia mandi in onda in diretta alcune immagini non inerenti al reality. Solo pochi giorni fa per errore sono state trasmesse le immagini di Jo Squillo mentre si trovava in confessionale, e qualche giorno prima ancora è andato in onda un collegamento di un’ospite del programma Fuori dal Coro.

Questi piccoli incidenti tuttavia hanno fatto sorridere il web, e poco fa c’è stata un’altra divertente gaffe. Inaspettatamente infatti la regia del GF Vip 6 ha mandato per sbaglio in diretta le immagini di una conferenza di Papa Francesco!

Non la regia2 che trasmette la conferenza del Sommo Pontefice #gfvip pic.twitter.com/mLQi7qVqT8 — Silente (@Silente60635922) October 9, 2021

L’accaduto naturalmente è stato immediatamente segnalato dai fan del reality e sui social non sono mancati commenti esilaranti. Poco dopo però tutto ha ripreso a funzionare e il pubblico ha potuto seguire quello che accadeva all’interno della casa.

