I Me contro te si sposano! Arriva la romantica proposta di matrimonio (VIDEO)

1 Me contro te presto sposi

Tempo fa, ospiti a Verissimo, Luì e Sofì, meglio conosciuti come i Me contro te, avevano parlato a Silvia Toffanin dei loro progetti futuri (vista l’uscita del nuovo film). Non solo quelli lavorativi, ma anche quelli riguardanti la loro vita privata. I due fanno coppia da nove anni e la conduttrice aveva chiesto loro se sarebbero prima o poi convolati a nozze. La voglia c’era, anche se in quel periodo la situazione pandemica lasciava molti dubbi circa l’organizzazione di eventi del genere. Inoltre lei aspettava ancora la proposta.

Finalmente Sofia è stata accontentata perché Luigi le ha chiesto di sposarlo in modo molto romantico. La proposta è avvenuta sul lago di Como e il video è stato caricato sul loro canale Youtube, seguitissimo dai pià piccoli e non solo.

I Me contro te hanno fatto una gita sul lago di Como, entrambi elegantissimi. Lei è scesa dalla barca per raggiungere il fidanzato e lungo il percorso ha trovato scritte alcune frasi e parole romantiche: “Come in una favola”, “Mi fai volare”, “Tu mi fai cantare”, “Quel giorno si è avverato”. E una volta raggiunto Luì, Sofì ha sentito pronunciare la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare”. Lei, molto commosso, ha risposto di sì, si sono baciati e poi si sono voltati ad ammirare lo scorcio sul lago. Tutta la clip ha come sottofondo la canzone Principessa.

Non possiamo che fare loro i nostri migliori auguri!

Ma ricordiamo come i due si sono conosciuti…