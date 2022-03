Il messaggio di Rocco Siffredi a Lucrezia Selassié

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 10 marzo 2022 ne abbiamo viste molte. Dallo scontro tra Alex Belli e Barù alla prima eliminata della serata, ovvero Manila Nazzaro. Ma non solo. C’è stata anche una grande sorpresa per Lucrezia Selassié. Già nelle settimane passate, se ricordate, aveva ricevuto dei messaggi da parte di alcune personalità dello spettacolo. Uno era Gué Pequeno.

L’altra, invece, Cardi B. La cantante americana, infatti, ha commentato la gieffina mentre stava ballando un suo pezzo: “Lei è chiaramente la star dello show“. Questa sera, però, Lulù ha ricevuto un videomessaggio decisamente inaspettato. Rocco Siffredi le ha fatto i suoi complimenti affermando di sperare di vederla vincere:

Lulù, sono qui alla festa della donna, ma io penso solo a te. Sei la donna che in assoluto mi interessa di più in quella casa. La più sincera, la più vera, la più simpatica. Come piace a me. Come sono io. Manuel, ascolta un attimo. Sono solo un fan di Lulù. E vi auguro tutto il bene del cuore. E soprattutto che tu vinca, Lulù, perché te lo meriti. Sei fantastica.

Una dedica per Lulù dal suo fan numero uno! ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/eCD8FbDtZw — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 10, 2022

Lucrezia Selassié ha mostrato un grandissimo entusiasmo e ha subito ringraziato Rocco Siffredi per questo video così tanto inaspettato. Vi aggiorneremo nel caso in cui anche durante la finale del Grande Fratello Vip la Princess riceverà dei messaggi da altre personalità di spicco dello spettacolo. Vi aggiorneremo se ne sapremo di più. Continuate a seguirci per tante altre news.

