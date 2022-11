GF Vip 7, anche Alberto De Pisis sarebbe positivo al Covid

NEWS

Andrea Sanna | 19 Novembre 2022

GF Vip 7

La vincitrice del GF 16 ed ex di Daniele Dal Moro, Martina Nasoni, svela perché è finita tra loro e in che rapporti sono oggi

I rapporti oggi tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello, edizione numero 16. I due si sono parecchio avvicinanti durante il percorso, anche se non sono mancati diverbi e accesi scontri. Finito il programma la loro relazione ha avuto vita breve. Ma oggi a distanza di tempo in che rapporti sono? Perché si è conclusa la loro storia? A rispondere a queste domande ci ha pensato l’ex gieffina.

Intervistata a Casa Pipol, Martina Nasoni ha rivelato di aver sentito Daniele Dal Moro prima che lui facesse il suo ingresso nel reality show. Nonostante la rottura sono rimasti in contatto, lui le ha raccontato di questa sua nuova esperienza e lei lo avrebbe preso benevolmente in giro. Oggi sono rimasti amici e anche se la loro relazione non è andata bene perché non erano compatibili, in amicizia si trovano e vanno molto d’accordo:

“Tra me e lui è finita perché litigavamo molto. Io ho un carattere forte, lui pure. Adesso Daniele lo vedete abbastanza pacato, però anche lui ha un bel caratterino. Diciamo che non ci prendevamo molto sotto questo aspetto caratteriale”, ha detto con onestà. Secondo il punto di vista di Martina Nasoni, poi, il loro legame probabilmente non era vero amore: “C’è stato un forte trasporto e ci siamo vissuti, ma l’amore credo sia ben altro. Nella mia vita sono stata innamorata solo una volta e non era come il rapporto che avevo con Daniele”.

Infine Martina Nasoni ha dato un giudizio anche sul percorso che il suo ex Daniele Dal Moro sta facendo all’interno della Casa del GF Vip 7. Secondo lei il trascorso particolare e le tante cavolate fatte in passato, portano uno strascico di sofferenza nel suo ex fidanzato: “Si crea dei viaggi mentali a cui è difficile stare dietro e io stessa quando stavamo insieme non ci riuscivo”. Martina al contempo crede che riuscirà a portare a termine nel migliore dei modi questa avventura. E per concludere: “Io per come lo conosco so che devono venire fuori dei suoi lati, spero che verranno fuori nel migliore dei modi”.