1 Alberto De Pisis tra i papabili vipponi

Lunedì 19 settembre si accenderanno nuovamente i riflettori sulla Casa del GF Vip 7. Per adesso conosciamo solo 3 concorrenti, ufficializzati dal reality: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Ma non mancano le indiscrezioni sugli altri vipponi, a partire da Cristina Quaranta. Tra questi è emerso anche il nome di Alberto De Pisis, almeno secondo la pagina Adoro i Vipponi.

Per alcuni il suo nome risulterà nuovo e sconosciuto, qualcun altro invece probabilmente lo ricorderà eccome. Chi è e perché è famoso? Il giovane, di origini milanesi, è un esperto di comunicazione ed è piuttosto seguito sui social. In passato ha avuto una relazione con Taylor Mega e per tale ragione è finito al centro del gossip.

Proprio a Novella 2000 il presunto nuovo vippone Alberto De Pisis ha raccontato come sia nato un feeling anni fa con l’influencer e quanto la loro conoscenza si sia trasformata poi in “passione vera e fisica”. Nel 2018 il suo scatto sui social in compagnia di Taylor Mega fece molto discutere, tanto che Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 gli diede la possibilità al ragazzo di raccontare la sua versione.

Alberto De Pisis, apertamente gay, ha fatto sapere come non fossero in alcun modo esposti in quel periodo e che la nota influencer fosse a conoscenza del suo orientamento sessuale e che questo non è mai stato un problema. Anzi. Dopo l’intervista a Pomeriggio 5, Taylor Mega (come ricorda anche Gay.it) ha commentato: “Io non faccio distinzione. Né di genere, o d’età, che etnia, vivo molto a sensazione. Se mi stufo dopo un mese è perché ho sempre bisogno di stimoli nuovi”.

Nonostante le numerose conoscenza il possibile nuovo concorrente del GF Vip 7 ha sempre detto di non cercare visibilità, anzi. Ma semmai dovesse arrivare questa nuova avventura, tutto può succedere. Se su Alberto al momento non abbiamo certezze, Pamela Prati è già stata confermata e ha rilasciato un’intervista prima del suo ingresso nella Casa…