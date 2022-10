1 La produzione del GF Vip 7 indaga su Amaurys

Ieri sera nel corso della diretta del GF Vip 7 non sono mancate le emozioni. Tuttavia durante la serata è anche accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che in queste ore sta facendo discutere il web. Alcuni utenti sui social infatti sono convinti che Amaurys Perez abbia bestemmiato, e così si è scatenato il caos. Ma andiamo a rivedere cosa sarebbe accaduto. Durante la puntata come abbiamo visto Luca Salatino è stato protagonista di una bellissima sorpresa. L’ex tronista ha infatti raccontato la sua difficile storia, per poi aere l’opportunità di incontrare sua madre.

Proprio mentre i Vipponi del GF Vip 7 assistevano al momento, la regia ha inquadrato Amaurys Perez, che a quel punto ha sussurrato qualcosa. Secondo i più lo sportivo avrebbe pronunciato una bestemmia, e così gli utenti si sono scatenati. A fine diretta tuttavia anche lo stesso Alfonso Signorini ha tirato in ballo la questione, annunciando che la produzione del reality nelle prossime ore indagherà sulla questione, e qualora dovesse esserci stata una reale bestemmia, Amaurys verrà squalificato dal programma. Queste le dichiarazioni del conduttore:

“C’è stata segnalata nel corso del live una presunta bestemmia. Naturalmente come sapete, in caso di bestemmia, le conseguenze sono assolutamente dure e proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile, al di sopra di qualsiasi dubbio, necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Quindi vi terremmo aggiornati e la prossima puntata se qualcuno ha bestemmiato uscirà dalla casa”.

Grande Fratello indagherà su quanto accaduto e procederà ad effettuare le opportune verifiche. #GFVIP pic.twitter.com/YdbfSirMcg — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 13, 2022

Cosa accadrà dunque? Amaurys Perez potrebbe davvero lasciare la casa del GF Vip 7? Non resta che attendere la prossima puntata del reality per scoprirlo. Nel mentre in queste ore a fare una critica agli autori del programma è stato Attilio Romita. Rivediamo cosa è accaduto.