Amaurys Perez ha bestemmiato in diretta al GF Vip?

Il GF Vip questa sera si è aperta con il caso Mark Caltagirone e i vari pareri dei vipponi in merito alle parole di Pamela Prati. In questo momento sullo schermo è anche comparsa, per sbaglio, una foto che ha fatto nascere un grande dubbio nei telespettatori. In seguito è stata fatta una sorpresa a Luca Salatino, il quale ha ricordato la sua infanzia e ha rivisto la madre tanto amata. Proprio durante questo momento, mentre l’ex tronista si trovava nella Mystery Room, è stato inquadrato Amaurys Perez.

Nel video qui sotto lo vediamo per pochi secondi e l’audio non è proprio chiarissimo. Tra gli utenti, però, c’è chi afferma che abbia bestemmiato. Sarà davvero così? Diverse persone credono che sia così anche se non ne abbiamo la certezza. Vedremo se il fatto sarà analizzato in seguito. Se gli autori lo riterranno necessario, sicuramente verranno presi provvedimenti come è sempre capitato anche negli anni precedenti.

Già una volta, poco tempo fa, Amaurys Perez è stato accusato dal web di aver bestemmiato. In quell’occasione, il concorrente del GF Vip, stava parlando di sua suocera o meglio questa è la persona da lui menzionata quando a un certo punto si sente “po**o” e qualcosa di farfugliato poco dopo. Come in precedenza c’è chi sostiene che possa essere stata una bestemmia involontaria. Quindi se anche l’avesse detta, probabilmente, verrà giudicata l’intenzione più che il gesto. In entrambi i casi, infatti, non voleva offendere nessuno, ma semplicemente era con la testa tra le nuvole. Ammesso che la bestemmia ci sia stata veramente.

