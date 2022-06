1 Biagio D’Anelli opinionista al GF Vip 7?

Dopo l’uscita di scena di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, si sta pensando a chi poter prendere come opinionisti al GF Vip 7. Si pensava che sulla poltrona accanto ad Alfonso Signorini si potesse sedere Katia Ricciarelli. Ma non sarà così. Anche la tanto vociferata Amanda Lear è stata smentita. Così come nel caso dei concorrenti, però, arrivano delle candidature anche per questo ruolo.

L’ex gieffino Biagio D’Anelli ha affermato che sarebbe disposto a farsi carico di tali vesti. Lo ha rivelato all’interno di un’intervista con il magazine “Vip“, come riporta anche il sito Blogtivvu:

Se mi piacerebbe essere opinionista della nuova edizione del GF Vip? Mi divertirei tantissimo. Sicuramente porterei molto scompiglio, conosco troppi segreti e gossip sui personaggi. I concorrenti tremerebbero se sapessero della mia presenza come opinionista. So troppe cose e mi divertirei con Alfonso a scovare tutti i segreti, Porterei alla luce tutte le bugie raccontate dai concorrenti nella casa, Sarebbe una bellissima esperienza.

Vedremo in futuro se Alfonso Signorini deciderà di accogliere la sua richiesta oppure se vorrà esplorare altre possibilità. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Nel mentre sappiamo anche che, per quanto riguarda il cast dei concorrenti del GF Vip 7, di recente sarebbe saltato il nome di Federico Fashion Style:

Era con un piede nella Casa Federico Fashion Style… ma secondo gli ultimi rumors l’hai e Style che quest’anno ha partecipato a ‘Ballando con le stelle’ e come giudice a ‘La pupa e il Secchione’ rischiando una forte sovraesposizione mediatica; si ritroverebbe senza una trasmissione. Anche del suo special Bus su Real Time se ne sono perse le tracce. Troppe luci delle telecamere non hanno giovato al simpatico Federico di Anzio? Noi speriamo di no.

Ma le notizie sui concorrenti del GF Vip 7 non terminano qui…