Soleil Sorge rivela da quanto tempo non fa l’amore

La rivelazione di Soleil Sorge

Nelle scorse ore Sophie Codegoni e Soleil Sorge hanno rilasciato un’intervista doppia a Chi Magazine. Al momento loro due, insieme ad Alessandro Basciano e Gianluca Costantino, si trovano a Ibiza in vacanza. Tutti sono sono stati protagonisti della sesta edizione del Gande Fratello Vip. Ste tra Sophie e Alessandro è scoppiato l’amore, tra gli altri due non possiamo dire lo stesso. Nonostante i rumor che si erano diffusi, infatti, pare che non sia nato nulla:

Cosa ci facciamo qui? Ha organizzato tutto Gianluca. Sono usciti un po’ di gossip su fughe romantiche… Vi diciamo una cosa effettivamente vera. In tutta questa fuga romantica il ricavato verrà devoluto in beneficienza. Questa è l’unica cosa vera.

Soleil Sorge, poi, ha risposto ha una domanda relativa alla sua sfera intima. Ha, infatti, rivelato da quanto tempo non fa l’amore con qualcuno. Se Sophie ha commentato con: “Prima“, l’amica ha affermato: “Qualcuno ha un calendario? Ma io faccio l’amore con il sapore, pranzo, cena e colazione“. In maniera molto ironica, quindi, ha svelato di non aver avuto modo ancora. Che sia un segnale per dire che le cose con il ragazzo misterioso, quello che la stava aspettando fuori dalla Casa del GF Vip, non siano andate bene?

Al momento non possiamo saperlo con certezza. Fatto sta che Soleil ha anche dichiarato di non pensare più ad Alex Belli e alla loro “chimica artistica“. Quel capito della sua vita è, di conseguenza, concluso e vuole solo andare avanti. Ha, perciò, risposto con un secco: “Due pa**e“. Non ci rimane, adesso, che aspettare di capire se la Sorge ha una fiamma nella sua vita oppure è davvero single.

Non appena avremo maggiori dettagli non esiteremo ad aggiornarvi il più in fretta possibile. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sul GF Vip e non solo.

