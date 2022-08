Qualche giorno fa vi avevamo riportato il rumor secondo il quale Fariba Tehrani sarebbe potuta entrare nel cast del GF Vip 7: “La mitologica ex isolana Fariba, madre della bonissima Giulia Salemi, sogna di partecipare alla prossima edizione del Gf vip. La conturbante iraniana riuscirà nel suo intento? Chi vivrà vedrà“. In queste ore a darne quasi certezza assoluta è Davide Maggio, come riporta anche il profilo Instagram gfvipnews:

A voi piacerebbe vederla al GF Vip 7? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre altre indiscrezioni sembrerebbero rivelare che tra i concorrenti ci sarà anche un noto personaggio transgender. Almeno questo indicherebbero le parole di Alfonso Signorini. Vi riportiamo il suo discorso qui di seguito:

Se parlare di LGBT+ è controproducente? No, è importante che si parli di diritti LGBT. Come di transgender. Basta non esagerare. Ti confesso che vedere cinque trans su Rai2 in prima serata mi ha fatto scattare l’applauso. Anche perché bisogna leggere oltre l’aspetto del mascheramento, dello stereotipo. A me piace capire, conoscere la loro vita quotidiana, le loro difficoltà. È un tema di estremo interesse; e non è detto che non lo porti al GF.