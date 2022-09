1 Le parole di Elenoire Ferruzzi su Luca Salatino

Fin dalle prime ore dal loro ingresso in Casa, tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino si è creato un bellissimo rapporto, rovinato però nel momento in cui lei avrebbe frainteso l’amicizia per altro. Mentre Luca si è distaccato da Elenoire, quest’ultima si dice certa che in realtà l’ex tronista stia nascondendo qualcosa. È certa che sia innamorato di lei ma non possa dirlo.

Luca Salatino è stato chiaro fin da subito e più volte durante la giornata, sia a Elenoire Ferruzzi ma anche agli altri concorrenti, ha espresso il suo immenso amore per la fidanzata Soraia. Pensate che la lontananza dalla sua dolce metà l’ha portato persino a pensare di voler lasciare il programma, appena pochi giorni dopo il suo ingresso. Sebbene Luca abbia spiegato più volte questa cosa, Elenoire è certa che lui sia segretamente interessato a lei, ma lo nasconde per paura.

In cucina si è ritrovata a parlare di questo argomento con Antonino Spinalbese, il quale le ha domandato se fosse certa delle sue parole, sottolineando come secondo lui Luca Salatino voglia bene a Elenoire Ferruzzi, ma semplicemente da amico. Tra l’altro sempre Antonino ha fatto notare a Elenoire come Luca parli della sua fidanzata e quanto sia innamorato della persona che lo aspetta fuori.

Parole che però sembrano aver stizzito la gieffina, che ha sbottato poco convinta: “Questo non c’entra niente. A me del suo rapporto non importa nulla. Ti pare che io a 47 anni dopo il trascorso di vita che ho mi vado a fare fantasie e invaghire di uno quando non c’è una base? Non sono scema. No, ma tu non potevi accorgerti. Ho pianto due notti, questa e le precedente. Che poi lui la voglia girare così per mille paure sue per carità, ok. Tanto siamo sempre alle solite che prima ti sco***o e poi non vogliono farsi vedere in giro con te. Questo è il classico esempio. E senza aver consumato!”, ha detto Elenoire Ferruzzi.

Secondo Antonino Spinalbese avrebbe dovuto aspettare per averne la certezza definitiva, ma Elenoire Ferruzzi si è detta poco convinta di questo: “Tu [Antonino, ndr] ovviamente non te ne potevi accorgere. Lui può dire quello che vuole, ma l’ho visto io negli occhi. Mi cercava. Mi cantava canzoni d’amore guardandomi negli occhi. Sono stata malissimo per lui ho pianto due notti”.

Insomma una situazione decisamente delicata quella che si è creata tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino che, per tale motivo, hanno persino litigato…