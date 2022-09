1 Luca Salatino del GF Vip 7 scambiato per lo chef

Nella serata di ieri ha avuto inizio la nuova edizione del reality. Il GF Vip 7 ha visto l’ingresso di diversi vipponi. Per il momento è entrata solo una parte del cast. I restanti, infatti, arriveranno nella puntata di giovedì. Tra coloro che il pubblico ha potuto vedere c’è anche Luca Salatino. L’x tronista di Uomini e Donne è stato vittima di uno scambio di persona. Lui, infatti, è lo chef di cui si è tanto parlato negli indizi rilasciati da Alfonso Signorini nelle scorse settimane. La sua carbonare, infatti, pare che si strepitosa e lo ha confermato anche Sonia Bruganelli in diretta.

Fatto sta che Luca è ancora nuovo all’interno del panorama televisivo e può capitare che non tutti lo conoscano ancora. Questo errore lo ha commesso anche una gieffina entrata sempre nella Casa più spiata d’Italia ieri sera. Stiamo parlando di Sara Manfuso, la quale ha scambiato Salatino per il cuoco. Vestito con camicia bianca e papillon, dietro ai fornelli, ha confuso le idee alla showgirl.

“Ma tu non sei un concorrente”



NOOO STO MALISSIMO 💀 #GFVIP pic.twitter.com/KIA6JDxPAy — trashtvstellare (@tvstellare) September 19, 2022

Qui sopra possiamo vedere la vippone chiedere: “Ma tu non sei un concorrente però…“. Ginevra Lamborghini, scherzando, afferma: “No, è il nostro chef“. Per un attimo l’altra ci crede ed esclama “ah ok“, per poi fare una faccia sorpresa capendo la gaffe: “Oddio, scusa!“. Il concorrente del GF Vip 7 non ci ha fatto però troppo caso perché, in quel momento, proprio Alfonso Signorini lo ha chiamato all’appello per domandargli della sua carbonara.

Le notizie sul Grande Fratello Vip, però, non terminano qui. Ieri sera, infatti, è arrivata anche Pamela Prati, la quale parlerà del caso Mark Caltagirone nelle prossime puntate. A commentare il suo ingresso anche una vecchia conoscenza, la quale era stata protagonista della vicenda insieme alla showgirl. Andiamo a vedere che cosa è accaduto. Continuate a leggere…