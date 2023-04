NEWS

Nicolò Figini | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

Tavassi e Micol fuori dal GF Vip 7

Questa sera gli spettatori hanno visto tantissime sorprese al GF Vip 7. La puntata finale ha visto uscire dalla casa più spiata d’Italia Milena Miconi, la quale ha perso contro Alberto De Pisis. In seguito, però, anche Micol ha dovuto lasciare il reality perdendo contro Nikita. Le percentuali in questo caso sono state rispettivamente il 45,4% e il 54,6%.

In seguito è stato il turno del televoto tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli. Entrambi hanno ricevuto delle sorprese molto emozionanti. Il vippone, per esempio, ha prima potuto riabbracciare i suoi fratelli minori. In seguito è arrivato anche il papà, il quale fatto commuovere il figlio.

A questo punto è stato anche il turno per Oriana di ricevere la sorpresa a lei dedicata. La vippona del GF Vip 7 ha ballato sulle note della canzone “Las Divinas” tratta dalla serie TV “Il mondo di Patty” con il corpo di ballo. Alle sue spalle, a un certo punto, è arrivata anche la madre e si sono potuto abbracciare tra le lacrime.

Subito dopo il conduttore del Grande Fratello Vip ha fatto mettere spalle al LED i due a rischio eliminazione. Entrambi erano sicuri di abbandonare lo show a un passo dalla vittoria. Alla fine, dopo un lungo periodo di attesa, il presentatore ha annunciato che a dover andarsene prima del tempo doveva essere Edoardo Tavassi.

Per quanto riguarda le percentuali, queste vengono fornite dal sito ufficiale del GF Vip 7. Tavassi ha ottenuto il 40,2% e Oriana il 59,8%. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.