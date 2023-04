NEWS

Andrea Sanna | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

Durante l’esibizioni di Orietta Berti in giardino, Oriana Marzoli ha ricevuto un’involontaria gomitata da Edoardo Tavassi

La gomitata di Tavassi a Oriana Marzoli

Le sorprese al Grande Fratello Vip 7 questa sera sono state davvero tantissime! Per prima cosa abbiamo scoperto il risultato del televoto tra Alberto e Milena, che ha premiato il vippone come sesto finalista. Poi si è passati agli altri concorrenti: Oriana Marzoli si è ritrovata in sfida con Edoardo Tavassi al televoto, Nikita Pelizon ha superato Micol Incorvaia. Infine Alberto De Pisis sfiderà Giaele De Donà.

Intanto i vipponi si trovano a vivere emozioni davvero molto intense e non solo perché scopriremo chi sarà il vincitore del programma, ma anche perché alcuni parenti e amici li stanno raggiungendo in Casa per fargli delle bellissime sorprese. Anche Orietta Berti ha voluto sorprendere Oriana Marzoli e compagni. L’opinionista ha destato apprensione tra i telespettatori quando improvvisamente è sparita da studio. Ma c’era un motivo.

La cantante ha infatti raggiunto la Casa del Grande Fratello e in giardino ha fatto scatenare i concorrenti sulle note di Mille, brano tormentone della scorsa estate che Orietta Berti ha interpretato insieme a Fedez e Achille Lauro. I vipponi a squarciagola hanno cantato a squarciagola, ma si è verificato anche un piccolo intoppo. A un certo punto, mentre Edoardo Tavassi si divertiva ha inavvertitamente tirato una gomitata a Oriana Marzoli. Ecco il video sottostante del momento.

Subito Edoardo Tavassi mortificato si è scusato con la coinquilina, chiedendole scusa, mentre lei scappava in Casa. Oriana Marzoli per fortuna non si è fatta niente di che. Intanto presto scopriremo il risultato del televoto. Una persona tra lei e Tavassi lascerà il programma.