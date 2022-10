1 Nuova presunta bestemmia nella casa del GF Vip 7

È trascorso un mese da quando è partito il GF Vip 7, e senza dubbio in queste settimane ne abbiamo già viste di belle. I Vipponi infatti non si stanno risparmiando, e quello di quest’anno è uno dei cast più scoppiettanti di sempre. Tuttavia come al solito non mancano le polemiche, e in questi giorni diversi concorrenti sono stati accusati di aver bestemmiato. Il primo a finire nel mirino del web è stato Luca Salatino. L’ex tronista di Uomini e Donne tuttavia sembrerebbe non aver pronunciato alcuna imprecazione. A seguire a far discutere sono state alcune parole di Amaurys Perez, che è stato così criticato per una presunta bestemmia in diretta. La stessa produzione in questo caso ha indagato sull’accaduto, tuttavia qualche ora fa è arrivato un comunicato nel quale si legge che lo sportivo non avrebbe commesso infrazioni.

Adesso però sembrerebbe che ci sia un nuovo caso di presunta bestemmia in casa. Sui social sta infatti girando un filmato in cui si sente l’inizio di un’imprecazione. Tuttavia non è chiaro chi sarebbe stato a parlare, e così sul web è partito un vero dibattito sulla questione. Al momento però non è ancora arrivata una risposta definitiva.

Secondo alcuni utenti infatti la voce potrebbe anche appartenere a uno degli autori del GF Vip 7. Secondo altri invece potrebbe trattarsi di un semplice video fake, con una voce aggiunta fuori campo. Non è escluso però che la produzione decida di indagare a fondo su questa faccenda e con ogni probabilità nelle prossime ore potrebbero arrivare risposte certe.

Nel mentre in questi giorni a criticare gli autori del reality show è stato Antonino Spinalbese. Andiamo a rivedere quello che è accaduto.