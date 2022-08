Il nuovo promo del GF Vip 7

Nella giornata di oggi Alfonso Signorini ha pubblicato sul suo profilo Instagram il novo promo del GF Vip 7. Questo ha divertito molto gli spettatori perché innovativo. All’interno del filmato, infatti, vediamo tutta una serie di celebrità che stanno aspettando in fila di entrare nell’ufficio del conduttore per affrontare il provino. Tra questi notiamo anche la sosia della Regina Elisabetta, ma anche star americane. Tra questi, per esempio, compare l’attore Johnny Depp. Colei che sta più tempo sullo schermo è la finta Lady Gaga.

Il presentatore con lei litiga anche: “Allora, signora Gaga…“. E lei lo corregge dicendo: “Lady“. Alfonso le chiede se ha una famiglia e lei ribatte che ha una sorella. L’altro replica affermando: “Amore, allora prendo le Kardashian. Sono in cinque. Più sorelle e più sorprese nella porta rossa, capito?“. Indispettita, allora, la sosia di Lady Gaga si alza e se ne va. La segue Signorini il quale esclama con rabbia: “Ma questa è pazza! Ma chi ti credi di essere, oh! Allora prendo Orietta Berti! Ma come, ce l’ho già?“.

MA COSA È QUESTO PROMO pic.twitter.com/Cj3TbAHivO — cri (@grzripigliati) August 16, 2022

Orietta Berti e Sonia Bruganelli, infatti, saranno le opinioniste del GF Vip 7. Per quanto riguarda i concorrenti veri e propri, invece, sappiamo solo che Giovanni Ciacci è stato confermato ufficialmente. Inoltre Signorini ha di recente fatto capire, così sembrerebbe, che potremmo anche vedere un personaggio famoso transgender all’interno del cast:

Se parlare di LGBT+ è controproducente? No, è importante che si parli di diritti LGBT. Come di transgender. Basta non esagerare. Ti confesso che vedere cinque trans su Rai2 in prima serata mi ha fatto scattare l’applauso. Anche perché bisogna leggere oltre l’aspetto del mascheramento, dello stereotipo. A me piace capire, conoscere la loro vita quotidiana, le loro difficoltà. È un tema di estremo interesse; e non è detto che non lo porti al GF.

La data di partenza del GF Vip 7 prevista è fissata per il 19 settembre 2022. Seguiteci per altre news.

