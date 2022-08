Da qualche settimana i fan si stavano chiedendo se tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, ex di Uomini e Donne, ci fosse aria di crisi. A confermare queste voci è stato, nelle ultime ore, proprio Eugenio. Nelle sue Stories di Instagram, come riporta anche il sito Isa e Chia ha rivelato tutta la verità:

Come sapete voi io non parlo mai di queste cose. Cerco proprio di evitare di parlare delle cose private. Però ora siamo arrivati a un punto in cui tutti mi state chiedendo sempre le stesse cose. È vero, è un momento molto delicato tra me e Francesca. Purtroppo è un problema non dettato da chissà cosa: tradimenti, cavolate o ‘ste cavolate qua. Ma se viene a mancare un sentimento… Quindi stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo anche due bambini.

E soprattutto se questo sentimento può tornare o no. Mi state scrivendo che io sono sempre con i bambini, a lavoro e torno. Lei, invece, è sempre in giro a divertirsi Ognuno ha il proprio modo, non che sia giusto o meno, per capire. Quindi ci tenevo a fare queste due chiacchiere per parlare un po’ con le persone che ci seguono. Per il rispetto che c’è per tutti quanti.