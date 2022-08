La risposta di Rugiati al GF Vip 7

Qualche giorno fa Alfonso Signorini ha pubblicato sui suoi spazi social un nuovo indizio, il quinto, legato a uno dei prossimi concorrenti del GF Vip 7. Questa volta come foto ha scelto un cappello da chef. Nella descrizione ha scritto: “Quinto indizio, in arrivo gustosi pranzetti nella casa del Grande Fratello“. Tanti, di conseguenza, i nomi fatti. Dai più classici, ma forse meno probabili, Antonino Cannavacciuolo, Ernst Knam, Damiano Carrara o Bruno Barbieri, a quello di Gabriele Rubini (in arte Chef Rubio).Quest’ultimo già dentro al mondo dei reality grazie a Pechino Express.

Tra le voci che si sono diffuse è stato fatto anche il nome di Simone Rugiati. Da anni lavora in TV nel programma Cuochi e Fiamme. È stato anche tra i conduttori di Tu si que vales e concorrente a Pechino Express e L’Isola dei Famosi. La sua carriera in TV, facendosi conoscere il grande pubblico, ha avuto inizio grazie a La prova del cuoco con Antonella Clerici. Ad ogni modo, in queste ore, è arrivata la sua risposta ai rumor. Nelle sue Stories ha pubblicato la fanpage Grande_Fratello_TV in cui veniva riportata l’indiscrezione partita da Amedeo Venza. Il cuoco ha replicato: “Signorini e signorine non lo faccio, tranquilli. Fate ridere tutti“.

La fanpage, inoltre, ha anche postato, come riporta anche il sito Blogtivvu, un messaggio privato che sarebbe arrivato direttamente da Simone Rugiati. Il presunto concorrente del GF Vip 7 avrebbe ancora aggiunto: “We sfigati! Son settimane che mi scrive gente che dice che farò il GF! Siete davvero imbarazzanti e ridicoli. Salutate signorini da parte mia… Io con voi nulla a che fare“. Il commento pubblico della pagina è stato: “Simone Rugiati e la sua educazione. Da non prendere esempio. Con tutti il rispetto: ma qui di ridicolo e imbarazzante ci sei solo tu. Buona vita“.

