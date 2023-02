NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il gesto degli spartani dopo il provvedimento del GF Vip 7

Ieri sera non sono mancate le tensioni nel corso della diretta del GF Vip 7. Come sappiamo gli autori hanno deciso di prendere dei provvedimenti disciplinari contro i Vipponi, che durante la festa di Carnevale hanno dato il peggio di sé. Nel corso della serata infatti tra alcuni concorrenti i toni si sono scaldati, e sono volate parole grosse. A quel punto la produzione è stata costretta a intervenire, e ha così decido di dimezzare il budget per la spesa per ben due settimane. Questo il comunicato letto in diretta da Alfonso Signorini:

“Al di là del gioco e delle strategie che sono sempre ammessi, le immagini che abbiamo visto non rispecchiano minimamente lo spirito di questo programma. Mi riferisco a provocazioni reciproche e gratuite, a scatti d’ira ripetuti e ad atteggiamenti aggressivi del tutto ingiustificabili. Per queste ragioni il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa che vi renderà la vita difficile. Per le prossime due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato. Come spesso accade al Grande Fratello, per colpa di alcuni di voi, è il gruppo a dover pagare le conseguenze”.

Ma non solo. Il conduttore ha anche ripreso alcuni Vipponi per il troppo utilizzo del vino, che dunque potrebbe venire tolto per punizione. Ciò nonostante dopo la diretta del GF Vip 7 è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha fatto divertire il web. Pare infatti che il gruppo degli spartani abbia nascosto una bottiglia di vino nel van, e a quel punto non sono mancati commenti ironici da parte degli utenti.

questa cosa dopo il cazziatone per il vino 💀pic.twitter.com/yrdtCeexay — Paola. (@Iperborea_) February 21, 2023

Nel mentre ormai ci si avvia verso la finale del reality e a breve dunque potrebbe esserci l’elezione del primo finalista. Ma chi sarà ad ottenere il biglietto d’accesso per l’ultima puntata? Non resta che attendere per scoprirlo.