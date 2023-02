NEWS

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2023

GF Vip 7

Lo sfogo di Luca Onestini

La puntata del GF Vip 7 ieri è stata particolarmente tosta per tutti i concorrenti e tra questi ritroviamo Luca Onestini. Quest’ultimo, al centro di diverse dinamiche, nel post puntata ha avuto qualcosa da recriminare. In cortiletto Luca si è ritrovato con il suo gruppo e tra una chiacchiera e l’altra ha avuto da ridire sugli autori del GF Vip.

Secondo lui, infatti, per quanto ci siano alcuni coinquilini che travisano le cose, non comprende come anche i filmati mandati in onda siano privi di alcune parti: “Però quello che dico io. Qui che ci sia gente che distorce la realtà è un fatto, ma che venga fatto anche durante la puntata è un altro. Io sono scioccato, ma cosa stiamo dicendo? È quella la cosa che dico. Scherziamo o facciamo davvero?”, ha sbottato Luca Onestini.

A rispondergli Giaele De Donà, che ha sottolineato come per lei alcune cose accadute erano ovvie e ci è un po’ rimasta sul fatto che siano state messe in dubbio: “Non mi stupisco più di nulla”, ha detto rivolgendosi a Onestini.

Micol Incorvaia si è detta d’accordo con i suoi compagni, sostenendo di essere “basita”. A quel punto Luca Onestini ha proseguito il suo sfogo: “Non so se lo facciano per pareggiare un po’ la cosa e quindi cercare di creare equilibrio. Sì, ma è inaccettabile. Non puoi raccontare delle robe che non sono”. Edoardo Tavassi ha fatto cenno di “sì” con il capo, mentre Nicole Murgia ha risposto: “Pareggiare, ma se una persona fa quella roba, quella è, che vuoi pareggiare o mascherare”.

Il discorso, poi, come possiamo ascoltare, si è spostato su alcuni concorrenti come Nikita Pelizon e su delle affermazioni fatte. “A me sta cosa fa paura”, ha continuato a dire Luca Onestini in riferimento a un episodio riportato a galla da Giaele.

Vedremo se questo discorso tornerà a essere utile in puntata. Luca Onestini intanto sembra piuttosto contrariato!