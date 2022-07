1 I nomi fuori dal cast del GF Vip 7

Il GF Vip 7 avrà inizio a settembre e già si stanno dando i primi indizi sul cast della nuova edizione. Al momento non abbiamo ancora nulla di certo tra le mani. Si sta parlando, però, di Pamela Prati ma anche di Elenoire Ferruzzi. In queste ore è spuntato anche il nome di George Ciupilan, ex protagonista del reality Il Collegio. Niente è ancora sicuro tranne per le persone che non entreranno nella Casa più spiata d’Italia.

Come riporta il sito Gossip e TV, TVBlog, ha rivelato chi sicuramente non varcherà la porta rossa. Primo tra tutti Federico Fashion Style, del quale già se ne era parlato in precedenza. Un’indiscrezione, infatti, aveva rivelato:

Era con un piede nella Casa Federico Fashion Style… ma secondo gli ultimi rumors l’hai e Style che quest’anno ha partecipato a ‘Ballando con le stelle’ e come giudice a ‘La pupa e il Secchione’ rischiando una forte sovraesposizione mediatica; si ritroverebbe senza una trasmissione. Anche del suo special Bus su Real Time se ne sono perse le tracce. Troppe luci delle telecamere non hanno giovato al simpatico Federico di Anzio? Noi speriamo di no.

Non sarà, poi, al GF Vip 7 nemmeno l’attore a luci rosse Max Felicitas: “Edoardo Barberas (questo il suo nome all’anagrafe) è un ragazzo classe 1992, originario del Friuli e attivo nei film per adulti. In molti lo hanno dato come sicuro concorrente. Invece non sarà così. Fumata nera pure per lui“. Ultimo nome, poi, quello di Rita Dalla Chiesa. Lei stessa aveva rivelato di essere stata corteggiata da Signorini:

I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte. Non c’entrano questioni economiche. Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più.

Le notizie sul GF Vip 7 continuano…