Vincenzo Chianese | 7 Marzo 2023

GF Vip 7

Oriana difende i due Vipponi del GF Vip 7

Quella di ieri è stata una puntata movimentata per i Vipponi del GF Vip 7. A finire al centro dell’attenzione in particolare sono stati Nikita Pelizon e Davide Donadei, che sono stati protagonisti di una clip che non è passata inosservata. I due infatti hanno commentato l’avvicinamento di Antonella Fiordelisi al gruppo degli Spartani, ma le loro parole hanno fatto storcere il naso al resto della casa. Questa mattina così alcune persone si sono recate fuori le mura dell’appartamento di Cinecittà e hanno urlato proprio alla schermitrice di stare attenta a Nikita e a Davide. Inizialmente la Fiordelisi, non trovandosi in giardino al momento dei fatti, non sembrava credere alle parole dei suoi compagni, tuttavia i Vipponi hanno raccontato ad Antonella tutto quello che è accaduto.

Ma non è finita qui. A non passare inosservata infatti è stata la reazione di Oriana Marzoli, che ieri sera è stata eletta prima finalista del GF Vip 7. L’influencer, a sorpresa, ha preso proprio le difese di Nikita Pelizon e Davide Donadei, facendo notare come i due siano sempre stati vicini ad Antonella nei momenti di bisogno. Queste le parole di Oriana, che in breve hanno fatto il giro del web:

“Vabbè queste cose gliele stanno dicendo per le cose di ieri. Non mi sembra neanche giusto. Anche se non sono amica di Nikita e non sono amica di Davide non mi sembra giusto, visto che loro sono stati sempre con lei”.

Il pubblico del GF Vip 7 intanto si chiede cosa accadrà nelle prossime ore tra Antonella, Nikita e Davide. Il rapporto tra i Vipponi cambierà oppure i tre riusciranno a chiarirsi? Non resta che attendere per scoprirlo.