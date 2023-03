NEWS

Nicolò Figini | 7 Marzo 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli in queste ultime ore ha pianto perché non riesce ad avere delle attenzioni da Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli piange per Daniele

Questa mattina Oriana Marzoli non ha ricevuto nessun saluto da parte di Daniele Dal Moro. La vippona è rimasta molto delusa dal suo comportamento, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti. Ieri sera Oriana è stata nominata prima finalista della settima edizione, di conseguenza si aspettava qualcosa di più da parte della persona a cui è così legata.

Questo non è successo e in seguito si è sfogata con Milena Miconi: “Non mi ha dato nemmeno il buongiorno. A me le parole mi vanno bene fino a un certo punto, contano i fatti. Lui non mi considera durante tutto il giorno”. Tutto questo continua a farle dubitare del reale interesse del concorrente nei suoi confronti. Dal canto suo Milena ha cercato di consolare Oriana in lacrime, dicendole che è normale desiderare le attenzioni dalla persona per la quale si provano dei sentimenti. Qui sotto il video:

Milena: “Ori non sei tu (il problema), tu chiedi una roba normale che tutte noi donne vorrebbero ma anche gli uomini…”



QUESTO 💔❤‍🩹#gfvip #oriele pic.twitter.com/IBL51LPgCn — sisonokevin (@_soleilandia_) March 7, 2023

“No, Ori. Non sei tu il problema. Tu chiedi una roba normale che tutte vorrebbero. Che tutte le donne, ma anche gli uomini vorrebbero. Perché è normale… Se ti piace una persona, se con quella persona tu ci vuoi stare insieme… Può succedere questo. Un conto è se ti piace una persona che non ti vuole e allora tu sei innamorata e l’altra non ti ricambia. Ma se una persona ti dice che ricambia, ma più non ti dà quello che tutti vorrebbero…”.

Oriana Marzoli ha anche lamentato il fatto che Daniele non vuole nemmeno dormire con lei dopo un mese e mezzo di conoscenza. Come proseguirà la situazione? Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti.