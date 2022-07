GF Vip 7: la smentita di una vippona

Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip 7

Tra indizi, conferme e dietro front, continua il toto nomi per l’edizione numero 7 del GF Vip. Qualche giorno fa Gabriele Parpiglia a Facciamo finta che, trasmissione di R101 presentata da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, ha fatto il punto sulla situazione e la trattativa in corso per Carolina Marconi (e non solo), confermando tra i tanti la presenza di Chadia Rodriguez.

Della cantante se ne sta parlando tantissimo ultimamente e anche gli ultimi indizi lanciati da Alfonso Signorini hanno lasciato pensare si trattasse proprio di lei. Sebbene ci siano più indiscrezioni a riguardo, le parole della Rodriguez sembrano rimettere tutto in discussione. Su TikTok, infatti, un suo commento ha lasciato di stucco alcuni fan del reality di Canale 5.

“È vero che parteciperai al GF Vip?”, ha chiesto una fan molto curiosa di scoprire la verità sul gossip del momento, che vedrebbe Chadia Rodriguez prossima concorrente del reality show. La rapper ha letto il commento e ha smentito la sua partecipazione: “No amore”, ha scritto. L’utente non contenta ha spiegato che continua a girare questa voce sul suo conto e che le sarebbe piaciuto vederla nel programma di Alfonso Signorini.

Il botta e risposta tra una fan e Chadia Rodriguez sul GF Vip 7

Se chi come questa fan si è detto davvero molto dispiaciuto per questa smentita, c’è chi invece crede si tratti di una frase di circostanza. Alcuni utenti credono infatti che in realtà Chadia Rodriguez sia ormai certa tra i concorrenti del GF Vip 7, ma non possa dire nulla per questioni contrattuali e lo farà solo a tempo debito. Come ipotesi non è di certo da escludere.

Al momento non ci resta quindi che attendere e avere pazienza prima di scoprire chi saranno i vipponi ufficiali del GF Vip 7! A voi chi piacerebbe vedere nella Casa più spiata d’Italia?

