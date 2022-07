1 Alessandro Basciano si cimenta con il “corsivo”

Il “corsivo” è ormai la moda del momento ed Elisa Esposito ne è la portavoce ufficiale. Su TikTok spopolano ormai i suoi video con le varie lezioni. Non mancano anche le parodie e chi tenta di imitarla. Alcuni vip hanno deciso di cimentarsi con questa curiosa trovata e dopo Alvaro Soler, anche l’ex gieffino Alessandro Basciano ha voluto mettersi alla prova.

Attraverso il profilo della sua fidanzata Sophie Codegoni, che ne ha condiviso il contenuto con i suoi utenti, Alessandro Basciano ha voluto dare il via alla sua prima lezione di “corsivo”. Il duetto (così si chiama in gergo social) prevede il ripetere la stessa azione dell’altra persona, che sia cantare o replicare una parola o frase. In questo caso il modello ha dovuto bissare le stesse espressioni di Elisa Esposito.

Come potete vedere dalle immagini Sophie Codegoni ha seguito con attenzione tutta la scena, mentre riprendeva con il telefono il suo fidanzato Alessandro Basciano. L’influencer non ha potuto fare a meno, più di una volta, di lasciarsi andare alle risate per la comicità del momento. Effettivamente il filmato mostra il ragazzo davvero preso dalla situazione, ce la mette tutta e si impegna, ma non riesce proprio a non risultare divertente nelle sue espressioni.

Alessandro Basciano appare infatti leggermente sconcertato dalla situazione paradossale che si è creata, ma al contempo non vuole esimersi dal mettersi alla prova. Ecco il video che in queste ore sta spopolando sui social network…

Lui mi fa così ridere, qualunque cosa faccia



pic.twitter.com/mwydwcMl39 — Paola. (@Iperborea_) July 9, 2022

Il risultato? Giudicatelo voi! Come dicevamo, l’esilarante momento è stato condiviso da tantissimi utenti ed è finito anche sulle altre piattaforme, come Twitter o Instagram. Alessandro Basciano sarà promosso dalla prof di “corsivo” Elisa Esposito? La parola passa a lei!

Continuate a seguirci per altre news sui personaggi del piccolo e grande schermo!

Novella 2000 © riproduzione riservata.