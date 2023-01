NEWS

Andrea Sanna | 22 Gennaio 2023

GF Vip 7

La scossa di terremoto avvertita al GF Vip

È tarda notte nella Casa del GF Vip 7 e mentre alcuni vipponi sono già andati a dormire, altri invece si sono ritrovati in veranda per fare quattro chiacchiere. I telespettatori, almeno quelli ancora svegli chiaramente, hanno seguito il dialogo tra i concorrenti.

A un certo punto, come mostra il video sottostante tratto dal live del GF Vip 7, la telecamera ha iniziato a traballare. A fermare la conversazione è Andrea Maestrelli che ha chiesto un secondo di silenzio all’amico Daniele Dal Moro: “Senti, non ti muovere”. Così il veneto ha detto al coinquilino: “Il terremoto? Sai che ho avuto la stessa percezione ieri sera?”, ha spiegato il ragazzo ai presenti.

Un attimo di preoccupazione tra i concorrenti del GF Vip 7, i quali sono stati colti completamente alla sprovvista, come spesso accade in questi casi. Nonostante tutto, però, sono comunque riusciti a mantenere la calma e non farsi prendere dal panico. È stata una scossa, che, sebbene si sia avvertita, non ha comunque arrecato dei danni, per fortuna.

ODDIO RAGA LA TELECAMERA SI È MOSSA, CI È STATA UNA SCOSSA DI TERREMOTO O COSA? #gfvip #oriele pic.twitter.com/hnXLjDJtjd — sisonokevin (@_soleilandia_) January 22, 2023

Effettivamente la percezione dei vipponi del GF Vip 7 ancora svegli non è stata solo una sensazione. Come riferisce l’Ansa così come varie testate giornalistiche, nella notte (alle ore 02:46 per l’esattezza) nella provincia est di Roma si è avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.2.

Ecco quanto emerso ancora dal sito: “Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro 8 km da Colonna e 9 da Tivoli. Non si registrano danni a persone o cose”.

Il fatto che, per fortuna, non ci siano stati danni è comunque una buona notizia. Non è la prima volta, comunque, che i concorrenti nella Casa del GF Vip 7 si trovano a vivere una situazione simile.