Nicolò Figini | 17 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Il vero motivo dell’abbandono di Marco Predolin

A poche settimane di distanza dalla sua uscita volontaria da L’Isola dei Famosi, Marco Predolin ha rilasciato un’intervista a noi di Novella 2000. Nella chiacchierata con il giornalista Fabrizio Maria Barbuto ha raccontato il vero motivo per il quale è dovuto tornare in Italia.

A quanto pare il motivo starebbe nei risultati delle analisi del sangue, i quali hanno constatato dei valori sballati. Per tale motivo i medici hanno consigliato alla produzione di sospendere la sua partecipazione al reality:

“I miei esami del sangue hanno rivelato valori sballati per via della malnutrizione, così i medici hanno suggerito alla produzione di sospendermi dal gioco. Mi sto pian piano ristabilendo”.

Successivamente Marco Predolin ha anche dato la sua opinione sui vari membri del cast. Ad avere i voti più alti troviamo Alessandro Cecchi Paone (come naufrago singolo) e anche Cristina Scuccia. Tra coloro che invece non arrivano nemmeno alla sufficienza ci sono Corinne Cléry ed Helena Prestes:

“Per quello che mi ha fatto, a Corinne Cléry do 5. Fiore Argento, avendomi votato ingiustamente, non arriva alla sufficienza. Helena Prestes, personaggio che porta avanti in modo becero la propria voglia di apparire, è il concorrente che mi piace meno, perciò 3.

Le valutazioni calano per Andrea Lo Cicero, che a dispetto dei suoi trascorsi di atleta dimostra di non saper condurre un gioco di squadra senza proporsi quale capo assoluto. Non arriva alla sufficienza: 5″.

Per leggere il resto dell’intervista e le votazioni agli altri naufraghi non vi resta che correre in edicola a partire da oggi, mercoledì 17 maggio, per acquistare il nuovo numero di Novella 2000. Seguiteci per tante altre news.