Tensione e paura al GF Vip Albania. Uno dei concorrenti ha infatti picchiato un inquilino, sferrandogli un pugno, ed è stato così arrestato. Ecco cosa è accaduto all’interno del reality show.

Ore di tensione al GF Vip Albania

Ieri sera su Top Channel è andata in onda la semifinale del GF Vip Albania, durante la quale non è mancata la tensione. Un concorrente ha infatti picchiato un inquilino e poco dopo è stato arrestato in diretta televisiva. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando il cantante Jozefin Marku, meglio conosciuto come Jozi, è stato eliminato a un passo dalla finale. Mentre stava uscendo dalla casa, il gieffino Gjesti ha aperto la porta rossa e a quel punto Jozi ha sferrato un pugno al suo inquilino, facendolo cadere per terra.

sa do qe ka mujt me e provoku Gjesti ky nuk ka drejt me promovu dhune n’tv edhe ky e ka dit ku ka me hi ktu osht loje nervash edhe per krejt juve qe po thoni mire ja ka bo provone me t’rrok qashtu Jozi pra #bbvipal #bbvipal4 pic.twitter.com/daCA4qWwA3 — paragjykuese (@paragjykuese) April 12, 2025

A quel punto è stato necessario l’intervento dei medici, che hanno prontamente portato Gjesti in ospedale per tutti gli accertamenti. Dopo le cure il giefifno ha fatto ritorno in casa, dopo che le sue condizioni sono risultati essere stabili. Nel mentre però Jozi ha dovuto fare i conti con la polizia, che è intervenuta e lo ha ammanettato e arrestato. Stando a quanto è emerso però il gieffino è stato rilasciato nelle prime ore del mattino.

Nel mentre la produzione del GF Vip Albania ha deciso di intervenire e con un comunicato postato sui social si è completamente dissociata da quanto accaduto. facendo poi le scuse al pubblico. Questo quanto si legge nella nota diramata:

“Il Grande Fratello VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante, avvenuto in un momento che avrebbe dovuto segnare la fine di un’esperienza e non l’inizio di una reazione del genere. Si tratta di un comportamento che non rappresenta né i valori di Top Channel né quelli del Grande Fratello VIP Albania”.