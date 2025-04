Ospite del podcast Seconda Vita di Gabriele Parpiglia, Lulù Selassié da la sua versione dei fatti su quanto sarebbe accaduto con Manuel Bortuzzo.

Lulù Selassié racconta la sua verità

Pochi giorni fa è arrivata una dura sentenza per Lulù Selassié. La Principessa è stata infatti condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking ai danni dell’ex Manuel Bortuzzo, che l’ha denunciata a causa di alcuni comportamenti ritenuti eccessivi. Nel mentre le sorelle di Lulù, Jessica e Clarissa, hanno iniziato a postare alcune prove fotografiche per dimostrare come in realtà i due abbiano avuto una relazione segreta andata avanti per anni, smentendo così il campione olimpico.

La Selassié nel frattempo ha deciso di dare la sua versione dei fatti su quanto sarebbe accaduto con Bortuzzo e si è così raccontata nel podcast Seconda Vita di Gabriele Parpiglia. Nel corso della chiacchierata con il giornalista, l’ex Vippona ha dichiarato di non aver mai fatto stalking a Manuel, spiegando il suo punto di vista. Lulù afferma infatti di non sentirsi colpevole e allo stesso tempo ha chiarito come a oggi i suoi sentimenti per Bortuzzo siano del tutto cambiati.

La Principessa, che per 10 mesi è stata costretta a indossare il braccialetto elettronico, ha anche raccontato che, per motivi lavorativi e per mettere ulteriore distanza tra lei e Manuel, ha deciso di trasferirsi con le sue sorelle a Milano. Lulù Selassié chiarisce anche che, al momento della denuncia, Bortuzzo non avrebbe fornito alcuna prova, se non un bigliettino d’amore che lei aveva lasciato in hotel. Ma non è finita qui.

Poco dopo a intervenire sono state anche Jessica e Clarissa e proprio quest’ultima ha parlato del famoso episodio avvenuto in Portogallo, dove Manuel doveva disputare una gara.

Il racconto delle sorelle Selassié

Proprio in questa circostanza, secondo l’accusa, Lulù Selassié si sarebbe presentata a sorpresa in camera di Manuel Bortuzzo e a quel punto, a seguito di una lite, l’avrebbe schiaffeggiato. La Principessa ha dunque negato l’accaduto, spiegando di essere venuta a conoscenza della gara proprio dal nuotatore in persona. I due tuttavia poche settimane avevano messo fine alla loro relazione e, per cercare di riallacciare i rapporti, Lulù è volata con Clarissa in Portogallo, per fare una sorpresa al campione. In questa circostanza i due si sarebbero parlati ma non ci sarebbe stata alcuna violenza fisica.

La Selassié sostiene anche di aver sentito e rivisto diverse volte Bortuzzo a seguito della loro separazione e a dimostrarlo ci sarebbero diversi messaggi. Lulù, che nel mentre ha rivelato di avere anche un nuovo fidanzato, ha spiegato di essersi vista crollare il mondo addosso al momento della denuncia, non riuscendo a capire il perché di questa decisione da parte del suo ex fidanzato.

A oggi però Lulù Selassié è pronta a combattere per dimostrare la sua innocenza e le sue sorelle non smettono di sostenerla. Nel frattempo Manuel Bortuzzo non è mai intervenuto per dare la sua versione e a oggi si sta prendendo del tempo per sé stesso, per elaborare quanto accaduto.

