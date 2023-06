NEWS

Nicolò Figini | 23 Giugno 2023

Il rimpianto dell’ex concorrente del GF Vip

Mentre attendiamo di scoprire da chi sarà formato il cast dell’ottava edizione, che quest’anno dovrebbe essere un mix tra concorrenti famosi e persone comuni, andiamo indietro nel tempo e parliamo di una ex vippona che ha preso parte al GF Vip qualche anno fa.

Stiamo parlando di Alda D’Eusanio, la quale è stata espulsa dal reality dopo aver espresso delle gravi affermazioni in merito ad Adriano Aragozzini e Laura Pausini. Di recente, nel corso di una intervista, ha rivelato di essersi pentita di aver accettato di prendere parte al reality:

“Sono stata rovinata dal GF Vip… Non so come mi sia passata per la testa la drammatica idea di partecipare, resterà per sempre un mistero. Probabilmente ho quindi accettato per vanità… E mal me ne incolse.

Accettare è stato un errore di cui mi pento amaramente anche per le conseguenze nefaste che ha avuto… Mi hanno cacciata con ignominia, in pantofole e pigiama, senza darmi la possibilità di dire una parola”.

Se l’ex concorrente potesse tornare indietro nel tempo, quindi, non rifarebbe il GF Vip. Alda D’Eusanio, poi, ha aperto anche alla possibilità di un suo ritorno in Rai: “Io credo di avere ancora qualcosa da dire e mi auguro che le nuove nomine mi ridiano il mio posto al sole“. A voi piacerebbe rivederla? Fateci sapere la vostra opinione con un commento.

Questo quanto rivelato al settimana le Nuovo e riportato anche da Coming Soon. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sulla prossima edizione del Grande Fratello.

Rimaniamo in attesa di scoprire i nomi dei concorrenti e anche degli opinionisti. Per il momento, infatti, le uniche informazioni che abbiamo risultano solamente delle indiscrezioni.