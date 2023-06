NEWS

Andrea Sanna | 23 Giugno 2023

Amici 22

Angelina si commuove per la sua maestra

Non ha vinto Amici 22 (il gradino più alto del podio è andato a Mattia Zenzola), ma ha conquistato la categoria canto. Angelina Mango terminata l’avventura nel talent show si gode il meritato successo. I suoi brani sono cliccatissimi sulle piattaforme musicali (tanto da regalarle riconoscimenti importanti come il Disco d’oro e non solo).

Angelina sta ottenendo passo passo delle importanti soddisfazioni. Pensiamo per esempio al primo tour annunciato nei giorni scorsi che toccherà alcune città italiane a partire da ottobre (e chissà non se ne aggiungano delle altre). La cantante oltretutto è in giro per l’Italia con il tour instore, dove ha modo di incontrare e abbracciare i suoi fan, firmare autografi e scattare foto con ognuno di loro.

Durante la giornata di ieri Angelina Mango ha raggiunto Eboli. La giovane artista è stata accolta ancora una volta da un grande affetto dai presenti. E, tra loro, c’era una persona che conosce molto bene: la sua maestra. Come mostrato nel video aggiunto in allegato, l’ex allieva di Amici ha mostrato fin da subito stupore ed emozione nel ritrovarsi una persona che ha sempre portato nel cuore. E a dimostrarlo è anche il fatto che la ragazza davanti alla sua insegnante si sia lasciata trasportare dalle lacrime. Poi il tenero abbraccio.

Nemmeno a dirlo il momento che ha coinvolto Angelina Mango e la sua maestra è diventato subito virale tra gli utenti del web. Nelle varie piattaforme social il video tra like, commenti e condivisioni, ha generato grande commozione tra i fan (e non solo).

Un bel filmato che dimostra tutta la riconoscenza e affetto che la cantautrice ha sempre mostrato per la sua maestra. Ma anche l’attaccamento di quest’ultima nei confronti dell’ex di Amici 22. Scena simile a quella di Angelina Mango l’abbiamo vista anche con Mattia Zenzola, quando ha ritrovato la sua prima docente di ballo.