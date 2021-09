La stoccata di Anna Pettinelli alle concorrenti del GF Vip

Anna Pettinelli e le tre Principesse etiopi

È iniziata questa sera la nuova edizione del GF Vip, la sesta per la precisione. Alfonso Signorini pian piano sta presentando una parte dei concorrenti che varcheranno la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia. Tra loro anche le tre Principesse etiopi, Clarissa, Lucrezia e Jessica.

Già sui social e attraverso qualche informazione abbiamo scoperto qualcosa sul loro conto, ma ci sarà modo di scoprirle grazie proprio al GF Vip. Le tre sono arrivate in passerella e hanno atteso il coinquilino Alex Belli. Dopo qualche scambio di battute hanno potuto accedere alla Casa, ma non attraverso l’ingresso principale, ma uno secondario.

Tutti sono molto curiosi di conoscere le tre nuove protagoniste del GF Vip, ma c’è chi come Anna Pettinelli non ha mancato occasione di dire la sua. Tagliente e diretta come sempre l’insegnante di Amici non ha risparmiato una critica alle ragazze. Evidentemente anche lei questa sera sta seguendo la puntata e su Twitter sta commentando i vipponi. Così Anna ha dato sfogo ai suoi pensieri e ha lanciato una stoccata bella decisa:

“Ma ’ste tre smandrappate??? Tre principesse? Beh se è nobile la De Blanc può essere nobile chiunque. Quota coatta presente!”

Il commento di Anna Pettinelli

Ha detto senza peli sulla lingua Anna Pettinelli mentre segue la puntata del GF Vip 6. Il suo commento non è passato inosservato e in tantissimi si sono riversati a rispondere alle sue parole e ri-condividere quanto detto.

Insomma il nuovo cast del GF Vip già fa discutere e non poco! Che ne pensate delle tre Principesse etiopi? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci per altre news, sempre in tempo reale!