Nicolò Figini | 2 Aprile 2023

GF Vip 7

Carmen Di Pietro e Guendalina fuori dal GF Vip

Ieri sera, come possiamo vedere anche dal video qui sotto, Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro si sono appostato sotto la casa del GF Vip. Munite di megafono, infatti, hanno voluto lanciare un messaggio a Tavassi. La prima è la sorella, mentre la seconda ha partecipato con lui nella stessa edizione de L’Isola dei Famosi. Guendalina afferma:

“Allora, Carmen ci siamo. Il megafono c’è, la casa c’è… Devi urlare: ‘Tavassi, sono Camrne con tua sorella. Ti vogliamo bene’. Ok? Va bene”.

“Edo, sii gentile, sono Carmen, ti voglio bene…“. Forse urla troppo, ma Guandalina la ferma e le prende il megafono dalle mani dicendole che in questo modo non si capisce nulla. Una volta sistemato il dispositivo, lo ripassa alla Di Pietro e sventolando una mano riprende a urlare. Ridendo Guendalina afferma: “Ma non ti vede. Non si capisce!“.

Questa scenetta viene ripetuta ancora qualche volta e Carmen ripete: “Edoardo, sii gentile, devi vincere perché se perdi poi si perde… La situazione! Si capisce no? Si capisce?“. Alla fine del megafono se ne è riappropriata la sorella del vippone, la quale gli ha urlato di volergli molto bene.

ODDIO MA GUENDA HA URLATO INSIEME A CARMEN DI PIETRO, LA MIA CASA#gfvippic.twitter.com/hSd4BU1sOf — Paola. (@Iperborea_) April 2, 2023

Lunedì 3 aprile 2023 andrà in onda la puntata finale del GF Vip 7 e vedremo se sarà proprio Edoardo Tavassi a vincere. Tuttavia i pronostici sembrano puntare per lo più su altre due concorrenti. Ci stiamo riferendo a Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Ovvimente non c’è niente di sicuro perché il parere del pubblico potrebbe cambiare fino all’ultimo momento. Vedremo che cosa succederà.

