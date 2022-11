Casi di Covid al GF Vip, arriva la conferma ufficiale della produzione

NEWS

Debora Parigi | 12 Novembre 2022

GF Vip 7 Oriana Marzoli

In tanti si chiedono come sia il prima e dopo di Oriana Marzoli e i suoi cambiamenti estetici. Ecco le foto a confronto.

Il prima e dopo di Oriana Marzoli

Abbiamo conosciuto Oriana Marzoli al GF Vip , ma lei in Spagna è già famosissima per i tanti programmi e reality a cui ha preso parte. Sicuramente non è passato inosservato il suo fisico che comunque ha dei ritocchi. Lei stessa ha ammesso di essersi rifatta il seno. Ma il pubblico ha posto l’accento anche sul volto, in paeticolare sulle labbra, trovando anche delle vecchie foto (di circa 10 anni fa, prima che diventasse famosa). In realtà il prima e dopo di Oriana Marzoli è un vero e proprio caso in Spagna.

Tutto è partito da un litigio che Oriana ha avuto all’interno di un reality. L’influencer aveva infatti attaccato un’altra donna per il suo aspetto fisico. Da qui era nata la polemica per via del suo cambiamento fisico decisamente evidente da quando ha iniziato a farsi notare in TV. A tal proposito, in un programma spagnolo è stato anche chiamato un chirurgo, il dottore Luis Vecillaha, che ha analizzato il prima e dopo di Oriana.

L’esperto in quell’occasione aveva detto che Oriana Marzoli in volto si sarebbe sottoposta ad almeno due ritocchi, ricorrendo alla chirurgia. In realtà il primo intervento sarebbe stato più per una questione di salute che di estetica. Si trattava di una problematica ai denti e un problema alla mascella che l’avrebbero spinta ad un intervento di chirurgia ortognatica per correggere il morso e non avere più difficoltà nella masticazione. Lo stesso dottore ha affermato che molto probabilmente la donna è ricorsa anche a trattamenti per stringere o riposizionare gli angoli esterni dell’occhio.

A questo aggiungiamo che, secondo l’analisi fatta dalla TV spagnola, Oriana avrebbe anche iniziato con i filler su zigomi e labbra, portando il suo volto ad un cambiamento evidente. Ma quindi com’è il prima e dopo di Oriama Marzoli? Sempre attraverso la TV spagnolo, abbiamo le foto a confronto:

Ma non finisce qui, perché sarebbe stato reso noto quanto Oriana Marzoli avrebbe speso per il suo prima e dopo. Il prezzo dei ritocchi della concorrente del GF Vip 7 sarebbe di 20 mila euro.