Alcuni vipponi hanno contratto il covid? Cosa sta accadendo nella Casa e i sospetti del web

Debora Parigi | 12 Novembre 2022

Alcuni vipponi sono spariti dalla Casa del GF Vip

Proprio oggi vi abbiano segnalato l’annuncio ufficiale da parte del Grande Fratello che vede Patrizia Rossetti aver lasciato momentaneamente la Casa per motivi di salute. Ed è stato aggiunto che sarebbe rientrata appena possibile. Nessun altra notizia per il momento, ma il pubblico ha notato che sta succedendo altro al GF Vip 7.

Proprio poco fa su Twitter è stata segnalata la sparizione di Attilio Romita. Qualcuno ha detto che Alberto aveva chiesto a Wilma dove fosse il giornalista, lei ha risposto che era in confessionale, ma gli autori hanno silenziato il microfono. Un altro utente ha segnalato che Attilio fosse un po’ acciaccato ieri. Comunque in confessionale non era perché è passata più di un’ora da quando non si vede più.

Leggendo i vari commenti c’è chi ha detto che anche Charlie Gnocchi sarebbe sparito. E anche in questo caso non si sa dove sia e perché. Inoltre al momento sia la Regia 1 che la Regia 2 della diretta h24 mostrano le stesse immagini. Ma dalla redazione del Gramde Fratello, a differenza di quanto successo per Pratizia, non è arrivata nessuna notizia ufficiale.

Cosa sta succedendo quindi? Sui social le chiacchiere sono tante e altrettante le ipotesi. La teoria più in auge è quella del Covid. Tantissimi utenti, infatti, pensano che molti vipponi abbiano contratto il Covid e che quindi siano stati fatti allontanare. Vedremo se cambierà qualcosa nelle prossime ore e nel caso se lunedì in puntata verrà detto qualcosa in merito.

È stata segnalata anche la sparizione di Luca Salatino, ma lui potrebbe essere ancora in un momento malinconico. Infatti si è svegliato in crisi e in lacrime perché gli manca la fidanzata Soraia. Al momento gli altri vipponi non stanno parlando di quanto successo e sono tutti insime in cucina a cucinare, ridere e scherzare.