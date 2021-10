1 Clarissa Selassié e le strane voci di una donna nella notte

Altra nottata di paura nella Casa del GF Vip che ha coinvolto Clarissa Selassié. La Princess nella notte, come raccontato da Biccy e Coming Soon, avrebbe avvertito delle strane voci di una donna e ha così allarmato gli altri vipponi, proponendo a tutti di barricarsi dentro la casa.

Tutto è partito da degli strani rumori “strazianti” che la concorrente del GF Vip Clarissa Selassié ha detto di sentire. Ecco cosa ha rivelato agli altri compagni:

“C’è qualcuno sveglio? Ragazzi ma siete svegli? Io sento le urla forti di una donna, non sto scherzando. Sento urlare una donna, ma sono urla forti, forti. Non stavo sognando sono sveglia e stavano urlando. Vi dico che hanno gradato fortissimo e più volte.

Chiudete la porta e mettete il sigillo. Qui è pericoloso ragazzi. Chiudiamoci dentro. Ho paura. Non si sa mai cosa può essere. Ma l’avete sentito anche voi? Dite che sono cose fuori? Ma siete sicuri siano lontani? Comunque chiudiamoci lo stesso. Ok ma per stare tranquilli mettete il gancio vi prego”.

Ha spiegato Clarissa Selassié piuttosto impaurita.

Vedremo se verrà o meno affrontato l’argomento in puntata. L’attenzione del web sembra essere piuttosto alta su questa situazione portata alla luce da Clarissa Selassié. E pensare che solo poche ore prima nella Casa del GF Vip Giucas Casella e Miriana Trevisan hanno praticato riti esoterici…